FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 295 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6400 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2875 (2580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1240 (1130) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2440 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES DS SMITH TO 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 410 (330) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 180 (155) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3150 (2550) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES IAG PRICE TARGET TO 220 (145) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS UNITE GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1038 PENCE - PANMURE RAISES SHAFTESBURY TO 'BUY' - PRICE TARGET 459 PENCE - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2040) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



