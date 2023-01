FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2275 (2025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 320 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 5100 (5010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1845 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3000 (2640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 159 (160) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4030 (4180) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS IDS PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4200 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1660 (1470) P. - 'OUTPERF.' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3250 (3150) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 866 PENCE - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9700 (10000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 195 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1700 (1630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 430 (425) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2150 (2800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 PENCE - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 165 (140) PENCE - JPMORGAN RAISES INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 285 (260) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ANTOFAGASTA TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 1400 PENCE - PEEL HUNT CUTS CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 1031 (1264) PENCE - PEEL HUNT CUTS FOXTONS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 40 PENCE - STIFEL CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4480 (4820) PENCE - 'BUY'



