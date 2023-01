FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1518 (1585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2585 (2785) PENCE - BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1920 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 364 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1200 (850) PENCE - BERENBERG CUTS LEGAL & GENERAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 290 (345) PENCE - BERENBERG CUTS M&G TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 218 (260) PENCE - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 546 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 820 (815) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 888 HOLDINGS TARGET TO 105 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 640 (780) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 510 (720) PENCE - HSBC CUTS RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 35 (70) PENCE - HSBC RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2320 (1915) PENCE - JEFFERIES CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1400 (1625) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 493 (1667) PENCE - JEFFERIES RAISES HALEON PRICE TARGET TO 335 (270) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TEAM17 TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 475 (346) PENCE - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 310 (343) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC STARTS CHESNARA PLC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 350 PENCE - UBS RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1050 (795) PENCE - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 105 (102) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

