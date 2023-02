FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 195 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 290 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 900 (750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1000 (750) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES RELX PRICE TARGET TO 2920 (2820) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2860 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 555 (525) P - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1310 (1158) PENCE - 'BUY' - NUMIS CUTS BRITISH LAND TO 'ADD' - PRICE TARGET 530 PENCE - NUMIS CUTS CAPITAL & COUNTIES TO 'ADD' - PRICE TARGET 140 PENCE - NUMIS CUTS DERWENT LONDON TO 'ADD' - PRICE TARGET 3050 PENCE - NUMIS CUTS HAMMERSON TO 'ADD' - PRICE TARGET 34 PENCE - NUMIS CUTS LAND SECURITIES TO 'ADD' - PRICE TARGET 800 PENCE - NUMIS CUTS LONDONMETRIC TO 'ADD' - PRICE TARGET 230 PENCE - NUMIS CUTS PRIMARY HEALTH TO 'HOLD' - PRICE TARGET 120 PENCE - RBC CUTS DIRECT LINE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 190 (260) PENCE



