Berlin - Die Europa-Chefin von Uber fordert eine höhere Kaufförderung von E-Autos. "Bis jetzt sind E-Autos deutlich teurer, auch wenn die Preise momentan fallen", sagte Anabel Díaz, Vice President für das Fahrtenvermittlungsgeschäft von Uber in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



Auch kritisierte Díaz die Ladesäuleninfrastruktur: "Aufgrund der fehlenden Infrastruktur verschwenden die Fahrer auch viel Zeit - Zeit, in der ihr Unternehmen kein Geld verdient - mit der Suche von Ladestationen und dem Aufladen der Batterien." Die Spanierin nimmt dabei die Politik in die Pflicht. "In Städten in Großbritannien und Frankreich beispielsweise wurden Null-Emissions-Zonen eingerichtet", sagte sie. Uber selbst solle in wenigen Jahren klimaneutral sein.



"Wir wollen in Europa bis 2030 emissionsfrei werden und weltweit bis 2040", sagte die Europa-Chefin.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!