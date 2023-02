Am stärksten stieg der Erfolg im Handelsgeschäft. Das Plus fiel mit 72,4 Prozent auf 136,1 Millionen Franken sehr deutlich aus.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat im zurückliegenden Jahr einen höheren Gewinn erzielt. Die Aktionäre können sich daher auch über eine höhere Dividende freuen. Der Geschäftsertrag stieg um 5,6 Prozent auf 503,2 Millionen Franken, wie die Bank am Montag mitteilte. Unter dem Strich verbliebt ein um 8,4 Prozent höherer Reingewinn von 149,4 Millionen Franken.

