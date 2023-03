FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8000 (8400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 450 (515) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 320 (285) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BABCOCK TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 370 (405) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 107 (103) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 310 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS HAYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 121 (155) PENCE - JEFFERIES RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 190 (148) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 835 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2040 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS CUTS BT GROUP TO 'SELL' (REDUCE) - PRICE TARGET 115 PENCE - PEEL HUNT CUTS TRAVIS PERKINS TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 1070 (1030) PENCE - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 175 (120) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7300 (7500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 127 (104) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GSK PRICE TARGET TO 1300 (1245) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 227 (203) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1230 (1220) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken