FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.03.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 570 (510) PENCE - BARCLAYS RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 170 (165) PENCE - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2450 (2400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 200 (165) PENCE - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1030) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1000 (890) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 580 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (73) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' (UP) - PRICE TARGET 565 (555) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (180) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KEYWORDS STUDIOS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2700 PENCE - EXANE BNP RAISES PEARSON TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1050 PENCE - HSBC RAISES CERES POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 440 (400) PENCE - JEFFERIES CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 90 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 250 (240) PENCE - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1900 (1830) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM STARTS DISCOVERIE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 105 PENCE - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2050 (2100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1520 (1600) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BEAZLEY TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 688 (646) PENCE



