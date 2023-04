Berlin - Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, wegen ihres Heizungsgesetzes mit verantwortlich für einen möglichen Verkauf der Viessmann-Wärmepumpensparte an einen US-Konzern zu sein. "Die Wärmewende mit der Brechstange erzeugt großen Druck auf deutsche Hersteller", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Sie müssen binnen Wochen ihre Produktion hochfahren, sonst verlieren sie Marktanteile an asiatische Hersteller. Offenbar braucht es dazu ausländische Investoren", sagte Spahn. "Das Wärmewende-Chaos der Ampel führt so zum Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe."