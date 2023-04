Die Finanzmarktaufsicht Finma erteilt der Notfallplanung der Postfinance für den Krisenfall eine Abfuhr. Dagegen erachtet sie den Notfallplan von Raiffeisen in ihrem neuen Resolution-Bericht erstmals als umsetzbar.Bern - Die Finanzmarktaufsicht Finma erteilt der Notfallplanung der Postfinance für den Krisenfall eine Abfuhr. Dagegen erachtet sie den Notfallplan von Raiffeisen in ihrem neuen Resolution-Bericht erstmals als umsetzbar. Den Plänen der Grossbanken Credit Suisse und UBS attestiert sie in dem für das Berichtsjahr 2022 erstellten Bericht weitere Fortschritte. Der Postfinance müsse nun ihre Strategie...

