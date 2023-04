Berlin - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat die bisherige Bilanz von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gelobt. "Pistorius lebt die Zeitenwende im Ministerium, und er wird sie am Kabinettstisch durchsetzen", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Da bin ich mir relativ sicher." Pistorius ist am Samstag 100 Tage im Amt. Strack-Zimmermann charakterisierte Pistorius als entscheidungsstark. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich mit Pistorius "vermutlich aus Versehen" einen Mann ins Kabinett geholt, "der sich entgegen der Vorgängerin nicht an der kurzen Leine führen lässt und der im Gegensatz zum Bundeskanzler entscheidungsfreudig ist", fügte die Scholz-Kritikerin hinzu.



"Ich sage nur: Gott sei Dank."