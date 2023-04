Der Spezialchemiekonzern hat zum Jahresauftakt etwas weniger Umsatz erzielt. Zum Rückgang habe etwa die Aufwertung des Frankens beigetragen.Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat zum Jahresauftakt etwas weniger Umsatz erzielt. Zum Rückgang habe etwa die Aufwertung des Frankens beigetragen. Im ersten Quartal 2023 sank der Umsatz in Schweizer Franken um 3,8 Prozent auf noch 614 Millionen, wie Ems am Donnerstag mitteilte. In lokalen Währungen stieg der Umsatz allerdings um 0,9 Prozent. Gewinnzahlen gibt Ems zum ersten...

