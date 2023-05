Berlin - Der Bund will den Kommunen den Bau von Flüchtlingsunterkünften auch in Zukunft erleichtern. "Wir haben das Baugesetzbuch geändert, um ohne großen Planungsaufwand Flüchtlingsunterkünfte zu errichten. Diese Regelungen werden wir nochmals verlängern, um den Kommunen Planungssicherheit zu geben", sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



Mit Blick auf Forderungen der Kommunen nach einer Ausweitung der Unterstützung sagte die Bundesministerin: "Über die Städtebauförderung investieren wir schon immer sehr viel in die soziale Infrastruktur. Jetzt erhalten die Kommunen die Möglichkeit, noch einfacher über die Städtebauförderung Projekte für die Betreuung und Integration von Geflüchteten zu realisieren."