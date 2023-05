Hürth - Im nordrhein-westfälischen Hürth bei Köln ist am Donnerstag ein Zug in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.



Zudem soll es mehrere Verletzte geben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Offenbar hatte sich die Gruppe an einem Bahnübergang im Gleisbett aufgehalten - bei den Opfern handelte es sich wohl um Bauarbeiter.



Wegen des Rettungseinsatzes wurde die Strecke zwischen dem Bahnhof Hürth-Kalscheuren und Brühl gesperrt.