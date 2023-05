FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.05.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EUROCELL PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPEMENTS PRICE TARGET TO 552 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2700 (2200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5100 (4500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 310 (220) PENCE - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 518 (470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES REDROW TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 643 (466) PENCE - BERENBERG RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 122 (111) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 871 (760) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2380 PENCE - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 520 PENCE - JEFFERIES CUTS ASOS PRICE TARGET TO 500 (750) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3800 (4000) PENCE - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 850 (835) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PEARSON TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 920 PENCE - NUMIS CUTS JD WETHERSPOON TO 'SELL' - PRICE TARGET 550 PENCE - RBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BARCLAYS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 230 (215) PENCE - UBS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2055) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

