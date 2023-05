FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 90 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1080 (1102) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 700 (713) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 760 (755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1600 (1490) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (NEUTRAL) - CITIGROUP ADDS BT GROUP TO 'EUROPEAN FOCUS LIST' - CITIGROUP CUTS SAINSBURY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 295 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1654 (2621) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1080 (1100) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES MAN GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 235 PENCE - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2125 (2080) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INT. DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 220 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 70 (65) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2362 (2593) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 640 (675) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SAVILLS PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2600 (2470) PENCE - 'NEUTRAL'



