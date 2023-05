FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - MARKET-PERFORM - CITIGROUP RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 930 (900) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 220 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 355 (370) PENCE - LIBERUM RAISES ASOS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 470 (500) PENCE - RBC CUTS DR, MARTENS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 180 (230) PENCE - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 205 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'UNDERPERFORM'



