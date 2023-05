Ein neues Solarunternehmen ist in den deutschen Photovoltaik-Markt eingetreten, wie pv magazine auf der SNEC in Shanghai erfuhr. Slenergy vertreibt alles von Solarmodulen und Wechselrichtern bis hin zu Photovoltaik-Montagegestellen und Wallboxen. Alles gibt es dabei in vorab zusammengestellten Paketlösungen."Das Schiff ist bereits auf dem Weg", sagt Pensee Liu, Präsident von Slenergy, einem neuen Photovoltaik-Unternehmen. Das Unternehmen wurde vor weniger als einem Jahr gegründet, kann aber auf ein Jahrzehnt Erfahrung in der Elektronikfertigung zurückgreifen. Slenergy bietet Photovoltaik-Lösungen ...

