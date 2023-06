Der Aktienmarkt hatte in dieser Woche einige Termine zu verarbeiten. Der DAX markierte daraufhin mehrere neue Rekordstände. Marktkenner Jürgen Molnar, RoboMarkets, hatte bereits zu Wochenbeginn von der "Woche der Wahrheit" gesprochen. Die Notenbanken hatten im Prinzip das geliefert, was der Markt erwartet hatte. Doch die Stimmung zeigte sich mehr als robust, der DAX eilte von einem neuen Rekord zum nächsten. Ist auf diesem Niveau noch mehr möglich? Darüber spricht Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Wie Anleger sich in dieser Situation positionieren können, mehr dazu im Video.