Für den Dax hat die Woche der Wahrheit begonnen. Der Iran-Krieg läuft auf eine entscheidende Weichenstellung zu. In wenigen Stunden läuft Trumps Ultimatum an den Iran ab - sofern die Frist nicht abermals verlängert wird. Das baldige Ende der Frist schürt die Nervosität an den Finanzmärkten. Die Ölpreise bekamen noch einmal einen kräftigen Schub.Der Dax verzeichnete hingegen im frühen Dienstagshandel leichte Abgaben, kann aber noch die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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