Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen.New York - Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Die aktuelle Teuerungsrate in Höhe von drei Prozent ist die niedrigste seit etwas mehr als zwei Jahren. Zwar scheint laut Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen nun vonseiten der US-Notenbank Fed eine moderate Zinserhöhung...

Den vollständigen Artikel lesen ...