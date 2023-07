Hamburg - Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Donnerstag Blockadeaktionen an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf durchgeführt. Der Flugbetrieb wurde am Morgen vorerst eingestellt, wie die Betreibergesellschaften mitteilten.



Demnach hätten sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft. In Hamburg konnten am Donnerstag noch keine Flüge starten oder landen, hieß es weiter. Dort sind auch die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter vorübergehend geschlossen. Es sei derzeit noch nicht absehbar, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könne, so die Hamburger.



Bisher seien rund ein Dutzend Flüge gestrichen worden, weitere Streichungen und Flugumleitungen könne man nicht ausschließen. Auch in Düsseldorf kam es zu Verzögerungen. Fluggäste wurden aufgefordert, sich über ihren Flugstatus zu informieren und bei Bedarf ihre Fluggesellschaft zu kontaktieren. Die "Letzte Generation" selbst veröffentlichte auf Twitter Bilder und Videos von den Aktionen.



Man protestiere damit "gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise", hieß es.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken