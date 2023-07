Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): "Märkte im Sommer 2023: Nicht übermütig werden"

07.07.2023 -Die einsetzenden Rückgänge der Energiepreise und Inflationsraten in den großen Industrieländern ließen die Marktteilnehmer auf ein näherkommendes Ende der Leitzinserhöhungen der Notenbanken hoffen und trugen damit zu Kursgewinnen an den Anleihemärkten bei. Davon profitierten auch die Aktienmärkte. Neben den Zinseffekten spielten aber auch andere Faktoren als Impulsgeber für die Aktienmärkte eine bedeutende Rolle:

China beendete die Zero-Covid-Strategie, die 2022 zu erheblichen Einbrüchen der dortigen Wirtschaftsaktivität und Belastungen der Lieferketten beigetragen hatte.

Die US-Wirtschaft konnte ihren Expansionskurs bisher fortsetzen. Hohe finanzielle Puffer (aufgrund der massiven Corona-Hilfen) und insbesondere die kräftigen Beschäftigungszuwächse haben die US-Konsumnachfrage in Gang gehalten.

In Europa hatte sich die Energieversorgungslage gegen Ende des Winters erheblich entspannt, so dass die ärgsten wirtschaftlichen Krisenszenarien an Bedeutung verloren. Zudem wurden die finanziellen Folgen der allgemeinen Preissteigerungen durch die Finanzpolitik ein Stück weit aufgefangen. Die Stärke des Dienstleistungssektors kompensierte Schwächen im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor. Zudem hielt sich auch der Arbeitsmarkt im Euroraum bemerkenswert robust.

Die relative Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in Europa und den USA spiegelt sich auch in den Gewinnen und den Gewinnerwartungen. Der befürchtete Gewinneinbruch ist bisher weitgehend ausgeblieben. Die Gewinne (pro Aktie) für den S&P 500 wie auch für den Euro STOXX sind zwar rückläufig, das aber vor allem aufgrund der Aufs und Abs der Gewinne im Energiesektor in den Jahren 2022/23. Jenseits dessen entwickeln sich die Gewinne (einschließlich der Erwartungen für das 2. Quartal) eher seitwärts.

Die Marktbreite der Kursentwicklung ist allerdings gering. Bekanntlich ist nur eine Handvoll großer Technologieunternehmen für den Löwenanteil der Kursgewinne des S&P 500 dieses Jahres verantwortlich. Der Technologie-Boom hat mehrere "Väter". Zunächst profitierte der Sektor von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen. Dieser Impuls wurde durch die Turbulenzen im US-Bankensektor im März und April 2023 noch verstärkt, insofern die US-Notenbank die Banken wieder großzügig mit Liquidität versorgte und die Zinserhöhungserwartungen zurückgenommen wurden. Zum diesjährigen Tech-Boom gehört aber auch eine gute "Story". Die Vorstellung von ChatGPT, ein Chatbot, der mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) Textantworten auf Nutzerfragen gibt, lenkte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die großen Fortschritte bei der Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz und das Potenzial für Produktivitätssteigerungen in zahlreichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Die jüngsten Geschäftszahlen einiger Unternehmen aus dem Technologiebereich illustrieren eindrucksvoll die möglichen Effekte der Ausbreitung von KI.

(...)