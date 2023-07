In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bezogen auf die Zahl der Haushalte die meisten Balkonsolar-Anlagen. Das zeigt die aktualisierte Datenbank der Agentur für Erneuerbare Energien. In absoluten Zahlen steht Nordrhein-Westfalen an der Spitze.Der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zufolge waren Ende 2022 bundesweit 61.397 Balkonsolar-Anlagen installiert. Zusammen kommen sie auf eine Leistung von 44,4 Megawatt. Die meisten davon stehen oder hängen in Nordrhein-Westfalen (14.031), gefolgt von Bayern (8.969) und Niedersachsen (7.708). Der Erhebung liegen die Meldungen an die Bundesnetzagentur zugrunde. ...

