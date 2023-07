Berlin - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine realitätsferne Selbstwahrnehmung vorgeworfen. "Das Bild, das der Bundeskanzler zeichnet, ist ein anderes als für viele Menschen im Land", sagte Bartsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) zu Scholz' positiver Bewertung der Arbeit der Ampel-Koalition in der sogenannten Sommerpressekonferenz.



Dominiert hätten "Selbstgerechtigkeit, Selbstlob und Selbstzufriedenheit", sagte Bartsch. "Von Selbstkritik keine Spur." Der Linken-Politiker beklagte: "Dass Olaf Scholz die bescheidene Mindestlohnerhöhung von nur 41 Cent verteidigt und angesichts von mehr als drei Millionen Kindern in Armut meint, die Ampel wäre bei der Kindergrundsicherung entscheidende Schritte gegangen, grenzt an Selbstbetrug." Der Kanzler spreche von steuerlicher Entlastung, Fakt sei aber: "Nie waren Normalbürger stärker belastet als heute", so Bartsch.



"Das liegt an der Arbeitsverweigerung der Koalition beim Thema Inflation." Unternehmen gingen reihenweise insolvent. "Das Land ist sozial gespalten wie nie", sagte der Linksfraktionschef.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken