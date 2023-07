Conning ist Teil von Cathay Life, einer Tochtergesellschaft von Cathay Financial Holdings, einem der grössten in Asien ansässigen Finanzinstitute.Mailand - Generali gibt die Übernahme von Conning Holdings Limited (CHL), einem globalen Vermögensverwalter für Versicherungen und institutionelle Kunden, bekannt. Conning ist Teil von Cathay Life, einer Tochtergesellschaft von Cathay Financial Holdings, einem der grössten in Asien ansässigen Finanzinstitute. Infolge der Einbringung von CHL in die Generali Investments Holding S.p.A (GIH) wird...

