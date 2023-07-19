- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 427 (450) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 180 (185) CHF - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2850 (2800) PENCE - 'BUY'- BERENBERG SENKT EQUINOR AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 250 (380) NOK- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BP AUF 490 (560) PENCE - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 16,00 (16,50) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 63 (67) EUR - 'BUY'- BERENBERG STARTET RENEWI MIT 'BUY' - ZIEL 710 PENCE- CITIGROUP HEBT ORANGE AUF 'BUY' - ZIEL 11,30 EUR- EXANE BNP HEBT SEGRO PLC AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 900 PENCE- EXANE BNP HEBT WAREHOUSES DE PAUW AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 27 EUR- EXANE BNP STARTET CTP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 15 EUR- GOLDMAN HEBT ASTON MARTIN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 413 (212) PENCE- ...Den vollständigen Artikel lesen ...