Das Geld will der Hersteller von Vanadium-Redox-Flow-Batterien in Forschung und Entwicklung der neuen Eisen-Salz-Batterietechnologie sowie ein neues Werk investieren. Es stammt aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Kommission.Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert Voltstorage mit einem Venture-Debt-Kredit über 30 Millionen Euro. Damit soll die Entwicklung und kommerzielle Nutzung der Vanadium-Redox-Flow-Batterien für Gewerbe und Landwirtschaft sowie den Ausbau der neuen Eisen-Salz-Batterietechnologie kofinanziert werden, teilte die Bank am Freitag mit. Der Kredit ...

