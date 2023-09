Das Unternehmen investiert dafür am Stammsitz bei Kassel insgesamt zwölf Millionen Euro. Rund 50 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. SMA will in der neuen Fertigung Leiterplatten für Solar- und Batterie-Wechselrichter herstellen.SMA hat zuletzt gute Geschäfte gemeldet, im zweiten Quartal stieg der Umsatz deutlich. Auch hat der Wechselrichter-Hersteller wieder einen Gewinn erzielt. Und die Perspektiven sind positiv: Der Vorstand meldet einen sehr hohen Auftragsbestand. Ein guter Grund für das Unternehmen, an seinem Stammsitz in Niestetal bei Kassel nun die Elektronik-Fertigung zu erweitern. Bis ...

