Der EU-gestützte Cleantech-Finanzierer will das in einer Private-Placement-Runde eingeworbene Eigenkapital für neue Investments sowie für seine Portfoliounternehmen nutzen. EIT Innoenergy gehört zu den treibenden Kräften der European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).EIT Innoenergy hat im Rahmen einer Private-Placement-Finanzierungsrunde über 140 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt. Dabei haben sich neue strategische Investoren (Société Générale, Santander CIB, PULSE - CMA CGM Energy Fund, Renault Group, Stena Recycling und NIIT) sowie bestehende Anteilseigner (Siemens Financial ...

