viboo hat eine Predictive-Control-as-a-Service-Plattform (PCaaS) entwickelt, die es Partnerherstellern erlaubt, das Potenzial von intelligenten Thermostaten voll auszuschöpfen.Zürich - Das Softwareunternehmen viboo, das Gebäude energieeffizienter machen will, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mio Franken durch Investitionen des High-Tech Gründerfonds, Swisscom Ventures und Rainmaking Impact abgeschlossen. Die Runde war überzeichnet, was das starke Vertrauen der Investoren und das Interesse an dem Potenzial des Unternehmens zur Dekarbonisierung...

