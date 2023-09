In der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel gehört GLOBUS zu den Unternehmen, die von Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt. "Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Konzept, in dem handwerkliches Können, Frische und Qualität im Mittelpunkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...