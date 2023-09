Frankfurt am Main - Julian Nagelsmann soll offenbar neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Darauf hätten sich der Coach und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag geeinigt, berichten die "Bild" und der "Kicker" unabhängig voneinander.



Demnach soll Nagelsmann den Posten vorerst bis zur Heim-EM im kommenden Jahr übernehmen. Er kommt ablösefrei vom FC Bayern München, wo er noch einen Vertrag bis 2026 hatte, aber im März entlassen worden war. Seine ersten Einsätze in neuer Rolle sollen am 14. und 18. Oktober die Testspiele gegen die USA und Mexiko sein. Die Neubesetzung des Postens war nötig geworden, nachdem Hansi Flick nach der deutlichen Niederlage gegen Japan als Bundestrainer entlassen worden war.



Sportdirektor Rudi Völler hatte die Mannschaft anschließend für ein Spiel übernommen und sie zu einem Sieg gegen Frankreich geführt.

