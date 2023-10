Berlin (ots) -Überall zuhause Internet und WLAN: das neue FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set mit Wi-Fi 6- Gigabit-Geschwindigkeit aus der Steckdose- Mit Wi-Fi 6 und Gigabit-LAN- Nahtlos ins Heimnetz integriert mit WLAN Mesh- Perfekt für Gaming und Video-Streaming überall im HausDas neue FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set kombiniert leistungsstarke Powerline-Technologie mit Wi-Fi 6 und erweitert ganz leicht die Reichweite des Heimnetzes. Wenn die Wände zu dick sind, die Entfernung im Haus zu groß ist, aber doch im entlegenen Zimmer gesurft und gestreamt werden soll, dann kommt der neue FRITZ!Powerline 1240 AX ins Spiel. Er ist perfekt auf das Mesh der FRITZ!Box abgestimmt und bringt die Daten über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s und über Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s ans Ziel. FRITZ!Powerline 1240 AX ist dank FRITZ!OS und WLAN Mesh einfach per Tastendruck ins Heimnetz integriert und spannt zusammen mit anderen FRITZ!-Produkten ein nahtloses WLAN auf. Über die Powerline-Technologie gemäß HomePlug-AV2-Standard und Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz gelangt das Heimnetz auch in Räume, in denen Anwender vorher keinen drahtlosen Zugang hatten. So können sich Nutzer spielend leicht das Gaming-Zimmer im Keller einrichten oder entspannt im Gartenhaus Videos streamen und kommen in den vollen Genuss des digitalen Heimnetzes von FRITZ!. FRITZ!Powerline 1240 AX ist als Set zusammen mit FRITZ!Powerline 1210 ab sofort im Handel für 169 Euro (UVP) erhältlich.Zur Presseinformation: avm.de/pi-powerline-1240-ax-setPressefotos: avm.de/pressefotos (https://avm.de/unternehmen/presse/pressemedien/)Pressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/5637899