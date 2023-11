In der Schweiz übernimmt IWG in einer strategischen Partnerschaft mit dem Schweizer Anbieter Spoom vier Co-Working Spaces.Zürich - Als Antwort auf den wachsenden Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen hat die International Workplace Group (IWG) zwischen Januar und Ende September 2023 weltweit 612 neue Standorte eröffnet. In der Schweiz übernimmt IWG in einer strategischen Partnerschaft mit dem Schweizer Anbieter Spoom vier Co-Working Spaces. 95 Prozent der neuen Standorte werden über Managed-Partnership-Vereinbarungen...

