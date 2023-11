Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat militärische Gewalt auf dem europäischen Kontinent Landesgrenzen verschoben. Was bedeutet der Ukrainekrieg für Europa?Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat militärische Gewalt auf dem europäischen Kontinent Landesgrenzen verschoben. Was bedeutet der Ukrainekrieg für Europa? Am 18. März 2014, zwei Tage nach einer unrechtmässigen Volksabstimmung über den Status der Krim, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin den Beitritt der sogenannten Autonomen Republik Krim zur Russischen Föderation.

Den vollständigen Artikel lesen ...