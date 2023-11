Du willst Whatsapp-Nachrichten vollständig lesen, ohne dafür die App zu öffnen und dabei die Lesebestätigung in Form der zwei blauen Haken auszulösen? Wir verraten, was du dafür tun musst. Whatsapp ist aus dem Alltag vieler Menschen längst nicht mehr wegzudenken. Ob per Textnachricht oder Videoanruf - fast jeder kommuniziert über den zu Meta gehörenden Messenger, der ständig an neuen Funktionen arbeitet, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Ein Feature, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...