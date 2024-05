Im Zuge der anhaltend schwachen Ölpreise ging es mit den Kursen der meisten Ölriesen an den vergangenen Handelstagen nach unten. Hingegen präsentieren sich die Anteilscheine des spanischen Energiekonzern Repsol aktuell in einer sehr starken Verfassung. Dies dürfte auch an den jüngsten Nachrichten liegen.So strebt das spanische Unternehmen an, seine Beteiligung an einem US-Portfolio an erneuerbaren Energien zu verkaufen. Dies berichtete die Zeitung Expansion am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...