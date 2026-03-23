Der Sturz der Super Micro Computer-Aktie scheint ins Bodenlose zu gehen. Nachdem der Kurs des Serverkonzerns bereits am Freitag um -33% abgesackt ist, setzt sich die Talfahrt auch am Montagmorgen mit einem Minus von über -6% im europäischen Handel fort. Findet der Tech-Titel denn überhaupt keinen Boden mehr oder können Anleger hier schon ein tolles Schnäppchen machen? Kommt der Nvidia-Cut? Neue Nachrichten gibt es zum Wochenauftakt nicht in Bezug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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