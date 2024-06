Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach Eröffnung des Handels in den USA spürbar an Schwung verloren. Nachdem der Leitindex SMI im frühen Geschäft bei 12'086 gar noch eine neue Jahreshöchstmarke erklommen hatte, baute er im Laufe des Nachmittags spürbar ab und schloss am Ende vor nur dank den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche noch ganz knapp im Plus. Die Industriestimmung in den USA hat sich überraschend eingetrübt, anstatt sich ...

