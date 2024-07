Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins im Dollarraum wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet zum achten Mal in Folge unverändert. Er werde weiter in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen, teilte die Fed am Mittwoch mit. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahrzehnten.



In den letzten Monaten habe es "weitere Fortschritte" bei der Erreichung des Inflationsziels von zwei Prozent gegeben, so die Währungshüter. Die Inflation habe sich abgeschwächt, befände sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Wirtschaftstätigkeit entwickle sich in einem soliden Tempo.



Der Zuwachs an Arbeitsplätzen sei nun moderater und obwohl die Arbeitslosenquote nun steigt, sei die Arbeitslosenquote niedrig geblieben. "Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Risiken für die Erreichung seiner Beschäftigungs- und Inflationsziele weiterhin ausgeglichener werden. Die wirtschaftlichen Aussichten sind ungewiss, und der Ausschuss widmet den Risiken auf beiden Seiten seines Doppelmandats große Aufmerksamkeit", hieß es.



Bislang hieß es an dieser Stelle, dass man den Inflationsrisiken große Aufmerksamkeit widme. Anleger könnten dies als Zeichen dafür sehen, dass Leitzinssenkungen bei der kommenden Fed-Sitzung wahrscheinlicher werden.