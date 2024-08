Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten - allerdings nur noch knapp. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 17.920 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, die Hannover Rück und Continental, am Ende Siemens Energy, Zalando und Heidelberg Materials.



"Der Dax muss ein ganz dickes Brett durchbohren, wenn er nachhaltig über die 18.000-Punkte-Kursmarke springen soll", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Diese psychologische Kursmarke gilt als Lackmustest und Marker für die konjunkturelle Einschätzung vieler Marktteilnehmer.



"Derzeit geistert wieder das Rezessionsgespenst über das Börsenparkett und setzt so manch positives Konjunkturszenario unter einen Stress", so Lipkow. In dieser Gemengelage gelte es, "besonnen und vorsichtig" zu agieren. Das zeigt sich derzeit auch im Handelsvolumen, welches unterdurchschnittlich gering ausfällt. Am Nachmittag könnte mit den US-Konjunktur- und Preisdaten noch einmal Kursdynamik in den Handel kommen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1013 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9080 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,27 US-Dollar; das waren 51 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.