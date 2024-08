Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung mit viel neuem Schwung fortgesetzt. Vor allem am Nachmittag konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit starken New Yorker Börsen seine Kursgewinne ausbauen. Als Treiber fungierten dabei überzeugende Daten aus dem US-Einzelhandelssektor, die die zuletzt massgeblicher gewordenen Rezessionssorgen dämpften. Über die Ziellinie ging der EuroStoxx 1,70 Prozent höher bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...