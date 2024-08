Der US-Dollar (USD) übertraf am Donnerstag seine Konkurrenten, was durch die positiven makroökonomischen Daten aus den USA begünstigt wurde. Nach einem Anstieg um 0,5% verharrt der USD-Index in einer Konsolidierungsphase unterhalb von 103,00, da die Märkte die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen für Juli erwarten. Darüber hinaus wird die ...

