Die Aufträge für langlebige Güter in den USA stiegen im Juli stark an - Der US-Dollar-Index hält an den täglichen Erholungsgewinnen fest und bleibt unter 101,00 - Die Aufträge für langlebige Güter in den USA stiegen im Juli um 26,1 Milliarden US-Dollar oder 9,9 % auf 289,6 Milliarden US-Dollar, wie das US Census Bureau am Montag berichtete. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...