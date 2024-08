Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Donnerstag gegenüber Franken und Franken etwas an Terrain eingebüsst. Der Franken nähert sich damit weiter dem bisherigen Jahrestief zum Greenback. Das USD/CHF-Paar notierte zuletzt bei 0,8406 nach 0,8427 am Vorabend. Am Mittwoch zur gleichen Zeit waren es noch 0,8440 gewesen. Kurzfristig unterschritt das Paar am Morgen gar die Marke von 0,84. Der Aufwärtstrend des Franken geht damit weiter: Vor Monatsfrist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...