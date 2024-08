New York - Die wichtigsten US-Börsen haben am Donnerstag im frühen Handel Gewinne verbucht. Die Kursverluste der Nvidia-Aktien nach dem Quartalsbericht des Chipkonzerns waren dafür kein Hindernis. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zuletzt 1,00 Prozent auf 19.544,11 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,50 Prozent auf 41.298,90 Punkte zu. Das Rekordhoch bei 41.420 Zählern bleibt in Sicht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ...

