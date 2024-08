Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag anfängliche Verluste schnell abgeschüttelt und fester geschlossen. Dabei stiess der Leitindex immer wieder bis auf wenige Punkte unter das Jahreshoch vor, bevor dann der Schwung aber wieder erlahmte. Das Jahreshoch bleibt aber in Griffnähe. Die anfängliche Verunsicherung im Zusammenhang mit den am Vorabend veröffentlichten Zweitquartalszahlen von Nvidia verflüchtigte sich laut Händlern rasch wieder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...