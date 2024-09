An den Finanzmärkten wird viel Geld investiert. Entsprechend gross sind die Anreize, das eigene Unternehmen möglichst positiv in den Bilanzzahlen darzustellen. Obwohl ein Franken ein Franken ist und die Buchhaltung eine staubtrockene Disziplin, haben die Unternehmen dennoch einen nicht unerheblichen Spielraum, ihre wirtschaftliche Situation in den Jahresabschlüssen besser darzustellen. Die Aufblähung von Einnahmen, die Senkung von Abschreibungskosten, ...

