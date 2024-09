Dortmund - Fußball-Nationalspieler Pascal Groß zieht ein positives Fazit der Heim-EM im vergangenen Sommer, auch wenn er gerne mehr Einsatzzeit bekommen hätte.



"Wir haben auch viele Spiele gewonnen, das ist mir immer wichtig, denn genau darum geht es ja, wenn man für Deutschland spielt", sagte der Neu-Dortmunder dem "Kicker". "Und natürlich hätte ich mich gefreut, wenn ich mehr gespielt hätte. Ich war auch bereit. Aber für mich war immer klar, wenn ich nicht spiele, unterstütze ich die Mannschaft trotzdem. Unser Ziel war so groß bei dieser Heim-EM, größer als jeder einzelne von uns."



Während des Turniers habe er dann mal überprüft, ob er das "wirklich so lebe", so Groß weiter. "Das Gefühl hatte sich nicht geändert. Natürlich hätte ich gerne gespielt, jede einzelne Minute. Das will jeder von uns, sonst wäre er hier falsch." Aber trotzdem sei die EM eine "riesige Sache" für ihn gewesen, "auch wenn ich danach extrem traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich nah dran waren, Spanien zu schlagen - und danach wäre alles möglich gewesen", sagte der Nationalspieler.



Groß hatte im letzten Test vor dem Turnier gegen Griechenland noch den Siegtreffer erzielt, kam dann aber während der Euro nur im Auftaktspiel gegen Schottland für eine Halbzeit zum Einsatz.

